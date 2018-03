Zwerfvuilteam schenkt cheque meteen weg GEMEENTE ZET 53 VRIJWILLIGERS IN BLOEMETJES VOOR INSPANNINGEN TOON VERHEIJEN

28 maart 2018

02u31 0 Brasschaat En of Luc Vermeersch en zijn team van 52 vrijwilligers het hart op de juiste plaats hebben. Zij gaan al een jaar bijna elke dag op pad om zwerfvuil te ruimen en kregen voor die inspanningen van de gemeente nu 600 euro. Dat geld schonken ze meteen weg aan het kattenopvangverblijf Catdet van Odette Dendas.

Luc Vermeersch kreeg vorig jaar de 'zwerfvuilmicrobe' te pakken. "Nadat ik aan de kust op bezoek was bij Jean-Paul Meus, raakte ik geïnspireerd en ben ik in actie geschoten", vertelt Luc. "Die man raapt élke dag 10 minuten zwerfvuil. Ik dacht eerst : tien minuten, dan zal je niet veel bij elkaar krijgen. Toen ik zag wat er op een doorsnee dag in maart op het strand werd verzameld, verschoot ik enorm. Het was dan nog niet eens hoogseizoen. Nadien lanceerde ik een oproep voor vrijwilligers in Brasschaat en zag dat de gemeente me wilde bijstaan. Al snel had ik een hele groep bij elkaar en ondertussen zijn we met z'n 53. Vorige week zijn er nog twee mensen aangesloten."





Vijf ton ingezameld

Luc en zijn team ruimen nu bijna elke dag wel ergens een straat op in Brasschaat. "In de week dat ik chauffeur ben, heb ik niet veel tijd over. Maar in de andere week ben ik gemiddeld toch zo'n drie uren per dag zoet", zegt Luc. "Het voorbije jaar hebben we niet minder dan 700 zakken opgehaald. Dat is meer dan vijf ton! Maar toch zie je beterschap. In sommige straten vermindert het opmerkelijk. We krijgen ook regelmatig complimenten. Mensen steken hun duim op of claxonneren. Maar in andere straten zoals de Miksebaan, blijft het problematisch. Dat is een straat met weinig controle. Daar blijf je de zakken verzamelen." Jamal Boujouh is ondernemer in Brasschaat, maar ruimt ook af en toe mee op. "Bij mij kijken de mensen soms nog wel raar. Een Marokkaan in een proper kostuum die uit zijn auto stapt om afval op te ruimen: dat is blijkbaar vreemd (schaterlacht)."





Luc en zijn team kregen van de gemeente op de jongste gemeenteraad een cheque van zo'n 600 euro. Een bedrag dat ze krijgen boven op de fluo hesjes, grijpers en zakken die de gemeente ter beschikking stelt. "We zijn blij met dat geld, maar we willen het niet zelf houden. Daarvoor doen we het helemaal niet. Daarom besloten we het aan een goed doel te geven. Vorig jaar was ik eens op bezoek bij Odette Dendas en zag haar mooi ingerichte tuin met een verwarmd hok voor de talrijke poezen. En dat ze dat bekostigt met eigen middelen. Ik denk dat zwerfvuil en zwerfkatten een mooie combinatie vormen."