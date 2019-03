Zwerfvuilopruimers in de Parkgemeente twee jaar actief: “Brasschaat wordt properder maar we zetten door” Toon Verheijen

09 maart 2019

21u11 0 Brasschaat Twee jaar geleden startte Luc Vermeersch de groep ‘Zwwerfvuilruimers in de Parkgemeente Brasschaat op’. Het eerste jaar werden er 600 zakken opgehaald en vorig jaar zelfs 1.200. “Maar toch hebben we het idee dat onze gemeente properder wordt. Misschien dat we gewoon meer getraind zijn geworden in het zien en oprapen”, vertelt Luc Vermeersch. Het geld dat ze dit jaar krijgen, zo’n 600 euro, schenken ze aan de RA Liga, een vereniging die zich inzet voor reumapatiënten.

Zo’n twee jaar geleden startte Luc Vermeersch met zijn initiatief om (bijna) dagelijks zwerfvuil te gaan opruimen. Een idee dat hij opdeed aan de kust. Al snel sloten tientallen vrijwilligers zich aan. Momenteel telt de groep een honderdtal leden. Vooral Luc zelf en Guy Taelman uit Brasschaat zijn bijna dagelijks in de weer om de straten in Brasschaat en deelgemeenten zwerfvuilvrij te maken. “Op 1 maart stond de teller voor het voorbije jaar op zo’n 1.200 zakken”, zegt Vermeersch. “Dubbel zo veel als het jaar ervoor inderdaad, maar toch heb ik het gevoel dat Brasschaat properder wordt. Misschien dat we als zwerfvuilruimers efficiënter zijn geworden. Het probleem blijft echter wel hoor. Zo ging ik eerder deze week even ruimen langs de Sint-Jobsesteenweg en had ik in een mum van tijd drie volle zakken.”

RA Liga

Luc is niet van plan zijn strijd stop te zetten. Regelmatig contacteren mensen hem nog ook om af en toe eens deel te nemen of zelf straten te gaan ruimen. Open Vld, de partij waarbij Luc zich nog voor de verkiezingen aansloot en waarvoor hij mee op de lijst stond, zit nu mee in de coalitie. “Maar het is nu nog te vroeg om van een verandering al te spreken”, zegt Luc. “De nieuwe bestuursploeg is nog maar net aan het bewind. We zijn al wel uitgenodigd om eens te praten. Hopelijk zien we over een jaar echt verandering. De gemeente blijft ons wel steunen, want we krijgen nog altijd 1 euro per zak met een maximum van 300 euro per persoon. Misschien dat het wordt opgetrokken. Dat wordt nog bekeken. Het is in elk geval geen geld dat we niet voor onszelf houden. Vorig jaar ging het naar een project rond zwerfkatten en dit jaar gaat het naar de RA Liga. Een initiatief dat zich inzet voor reumapatiënten.”

Verderzetten

Brasschaat mag dan wel properder worden, Luc zal zich de komende dagen, weken, maanden en jaren blijven inzetten. “Het zit er nu eenmaal een beetje in. Net als bij Guy Taelman. Bijna dagelijks gaan we de baan op. Zelfs als ik boodschappen ga doen, maak ik nog een kleine omleiding om in sommige straten eens te gaan kijken. Wat we opvalt: het is zeker niet alleen jeugd dat afval achterlaat. Soms vind ik zelfs zakken met afval dat duidelijk van volwassenen afkomstig is. Wij willen met onze acties vooral blijven sensibiliseren. En we roepen verenigingen ook op om eens vooral rond hun eigen terrein eens rond te gaan. Alle kleine beetjes helpen. Het helpt misschien zelfs meer dan te gaan betogen voor het klimaat.” Soms is het ook grappig het opruimen van zwerfvuil. “Onlangs was ik aan het ruimen en raapte ik een blikje op. Plots zag ik aan de overkant nog een ander blikje liggen. Ik wierp het blikje dat ik in mijn handen had even voor mijn auto, maar dat had net een voorbijganger gezien en die sprak me aan: waarom doe je dat nu? Toen ik het uitlegde, moesten we beiden lachen. Mensen worden er zich toch meer bewust van.”