Zweefvliegtuigen gaan in vlammen op LOODS OP VLIEGVELD IN LICHTERLAAIE NA DEFECTE BATTERIJ TOON VERHEIJEN

19 juli 2018

02u36 0 Brasschaat Een hevige brand heeft gisterenmorgen voor immens veel schade gezorgd op het vliegveld. Een loods met daarin enkele zweefvliegtuigen ging nagenoeg volledig in vlammen op. Ook enkele motorvliegtuigen liepen zware averij op. De oorzaak ligt vermoedelijk bij een defecte batterij.

Het was iets na 6 uur toen de hulpdiensten en ook de verantwoordelijken van de Koninklijke Aeroclub Brasschaat, die bestaat uit de vzw Motorvliegclub Brasschaat (MCVB) en de Brasschaatse Zweefvliegclub (BZC), melding kregen van de brand. De brand woedde fel en zorgde voor een fikse rookontwikkeling. Even werd opgeroepen om in de omgeving ramen en deuren gesloten te houden, maar dat gebod werd na een tijdje weer opgeheven.





Zweefvliegtuigen

De loods met de zweefvliegtuigen ging nagenoeg volledig in vlammen op. Het dak en de wanden stortten in elkaar. Voor de club was het bang afwachten naar de toegebrachte schade, al werd dat in de loop van de namiddag wel pijnlijk duidelijk. "Voor onze zweefvliegers is het seizoen al bijna weer afgelopen", zucht voorzitter Jan Thiers. "In totaal zijn een zestal vliegtuigen, waaronder onze sleeptrekker, volledig vernield. Daar mag je de schade op minstens 100.000 euro rekenen. Bovendien is het bijna onbegonnen werk om dit seizoen nog aan nieuwe toestellen te geraken. Vooral de tweezitters zijn verloren en die gebruiken we voor de opleidingen." In de loods waar de vliegtuigen met motor stonden gestald, lijkt de schade nogal mee te vallen. "Een beperkt aantal toestellen heeft wat schade aan de vleugels, maar die lijkt snel te herstellen. Voor de rest is er vooral veel rook- en roetschade. Dat vergt uiteraard ook veel kuiswerk, maar dat is nog te overzien. Het is een zware tegenslag. We hadden wel nieuwbouwplannen, maar die stonden pas gepland voor 2019 of 2020. Vorig jaar was ons clublokaal aan de beurt. Na de bouw wilden we beginnen aan de benzinepompen en dergelijke. Mogelijk moeten we onze timing nu wat bijsturen."





Asbest

De oorzaak voor de verwoestende brand, is vermoedelijk het oplaadsysteem van een van de wagens die gebruikt wordt bij het optrekken van de vliegtuigen. Die worden 's nachts altijd opgeladen. De gemeente nam gisteren ook de nodige maatregelen omdat er bij de brand asbest is vrijgekomen. "De site ligt ook net op een fietsknooppunt, dus we kunnen geen risico's nemen", vertelt schepen Karina Hans (N-VA), die burgemeester Koen Verberck vervangt. "De omgeving zal gesaneerd moeten worden en we zullen de nodige waarschuwingsborden voorzien. Alles in acht genomen zijn we wel blij dat er geen menselijke slachtoffers zijn gevallen."