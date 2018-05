Zweedse hype in Gemeentepark: 'ploggers' ruimen zwerfvuil 23 mei 2018

Enkele enthousiastelingen trokken afgelopen weekend de loopschoenen aan en gingen samen met de ambassadrice van Mei Plasticvrij, Anne Drake, 'ploggen'. Ploggen is een term die komt overwaaien uit Zweden. Het is een samenvoegen van het woordje 'plocka' (verzamelen) en joggen. Een van de deelneemsters was Anne Van Aperen van Open Vld. "Het is eigenlijk een ludieke manier voor joggers om ook een steentje bij te dragen aan de zwerfvuilproblematiek", vertelt Anne. "Een tochtje door het Gemeentepark maakte echter duidelijk dat er ondanks de inzet van de vele vrijwilligers in onze gemeente toch nog veel werk is. We hebben echt nood aan afvalbakken voor papier, pmd en restafval. We hebben ook gemerkt dat de dikwijls te kleine vuilnisbakjes snel vol zitten. Het gevolg is dat kraaien en eksters er eten komen uitpikken, maar dat opnieuw afval op de grond valt." (VTT)