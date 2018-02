Zwarte zwaan zit aan de antibiotica 06 februari 2018

Het kersverse gezin zwarte zwanen van het park De Mik zal even niet meer te zien zijn omdat de vogels zijn opgevangen in het Vogelopvangcentrum (VOC) aan de Holleweg in Kapellen. Het vrouwtje lijdt aan de ziekte 'bumblefoot' en krijgt antibiotica.





Bij de VOC kwam vorige week een oproep binnen van de conciërge van park. Die maakte zich zorgen over wilde witte zwanen die de jongen zwarte zwanen zouden aanvallen. Marcel Peeters van het VOC is ter plaatse geweest, maar kon niet meteen een probleem vaststellen. Er waren wel wilde doortrekkende zwanen aanwezig. "Wat me wel opviel, was het mankende zwarte vrouwtje. We besloten ze alle vier van de vijver weg te halen en naar het vogelopvangcentrum te transporteren. De familie zal er een week verblijven om na een antibioticakuur terug in de Mik te worden uitgezet." 'Bumblefoot' is een zwerende ontsteking aan de poten die veroorzaakt wordt door een bacterie. (VTT)