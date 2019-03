Zwarte Duif zet door ondanks tegenkanting Natuurpunt: “Groot Schietveld is énige geschikte locatie voor kleiduifschietstand” Ewelina Verhulst

13 maart 2019

22u05 0 Brasschaat Kris De Kort van schietclub De Zwarte Duif in Brasschaat heeft dinsdagnamiddag de plannen voor een kleiduifschietstand op het Groot Schietveld in het militair domein van Brasschaat toegelicht. Volgens De Zwarte Duif zowat de enige mogelijke locatie. Natuurpunt is het daar hoegenaamd niet mee eens.

Momenteel loopt er een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een kleiduifschietstand op het Groot Schietveld van Brasschaat. Dat veroorzaakt heel wat commotie bij de buurtbewoners. Ook Natuurpunt is het niet eens met de plannen. “Vroeger waren er al twee kleine kleiduifschietstanden. Die kregen geen vergunning en zijn dus verwijderd. De omwonenden waren toen al niet gelukkig. Nu komt er eentje in de plaats die veel groter zou zijn dan die twee tezamen”, zegt beleidscoördinator van Natuurpunt Peter Symens.

Geen bomenkap nodig

Volgens Sport Vlaanderen moet elke provincie twee kleiduifschietstanden tellen. In realiteit zijn er maar twee in Vlaanderen en die liggen allebei in Antwerpen. Volgens Kris De Kort van schietclub De Zwarte Duif zijn er echter redenen genoeg voor een derde. “We vinden dat de kleiduifschietstanden in Puurs-Ruisbroek en Herentals zich op een eerder ongunstige locatie bevinden. We hebben onderzoek gedaan naar een geschikte locatie en daaruit blijkt dat een actief schietveld, en dus militair, de beste locatie is. Er is geen boskapping nodig en er is al een afscherming door bermen en bomen. Zelfs een gebouw en parking zijn al aanwezig”, zegt De Kort. “En bedrijventerreinen, agrarisch gebied, havengebied en bewoonde kom zijn bovendien wettelijk uitgesloten.”

Geluidsoverlast

Peter Symens van Natuurpunt is het niet eens met de uitleg van De Kort. “Het gaat niet alleen over de impact op de natuur, maar ook over de geluidsoverlast voor buurtbewoners. De bewoners van de Arthur Boelstraat en de Pauwendreef in Wuustwezel zullen hoe dan ook last hebben van de knallen. De straten liggen op 500 meter van de kleiduifschietstand. De schietclub wil ook op elk moment gaan schieten als het militair domein niet gebruikt wordt. Dat zou kunnen betekenen dat er 7 op 7 geschoten wordt. Verderop is er een woonzorgcentrum. Gaat dat geluid boven de wettelijke normen voor woonzones? In bepaalde omstandigheden zeker.” Volgens De Kort zouden testen echter uitgewezen hebben dat er van geluidsoverlast geen sprake zou zijn. Of de kleiduifschietstand er uiteindelijk komt, blijft voorlopig afwachten.