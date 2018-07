Zonnebloem bloeit tot 4,40 meter hoog 25 juli 2018

Patrick Simons uit de Isenbaertlei in de wijk Driehoek moet een stukje goede grond hebben in zijn tuin. Hij had eerder al zonnebloemen die de kaap van de vier meter passeerden, maar nu heeft hij er eentje staan van maar liefst 4,40 meter. "Nochtans doe ik er niet héél veel speciaals voor, hoor", vertelt Patrick. "Af en toe wat roze korrel, maar ook niet te veel want dan kun je de wortels verbranden. Ik gebruik wel altijd de zaadjes van de vorige plant en die was ook al 4,22 meter groot geworden. Ik heb er in totaal een zevental uitgeplant, maar er is er maar eentje die er met kop en schouders bovenuit steekt. Als het een beetje mee wil zitten, dan haalt deze bloem misschien nog wel de vijf meter." (VTT)