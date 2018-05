Zesdejaars fietsen naar Den Haag 03 mei 2018

De zesdejaars uit de richting Gezondheids- en Welzijnswetenschappen van het Technisch Atheneum in Brasschaat zijn woensdagmorgen om 6 uur op de fiets gesprongen voor hun trip naar Den Haag. "Het maakt deel uit van hun geïntegreerde proef", zegt leerkracht Ann Van der Borght. "Hun insteek was het gegeven dat we allemaal, en vooral dan jongeren, te weinig bewegen. Daar wilden ze verandering in brengen." De jongeren schreven een studie uit waarbij ze voor zichzelf en anderen op zoek gingen naar manieren om meer te bewegen. Ze kwamen zo op het idee om deze fietstocht naar Den Haag te ondernemen. Ze stippelden een fietsroute uit waarbij ze onderweg konden genieten van het landschap. Vrijdag komen ze weer met de fiets terug. (VTT)