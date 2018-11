Winterbar brengt eerbetoon aan cafébazin Paula (86) van Oud Antwerpen Vier weekends in december verandert terras in winterdorp Toon Verheijen

13 november 2018

13u05 7 Brasschaat De jonge ondernemers Tom Vercammen en Dieter Van Daele gaan in december vier weekends lang Chalet Paulette uitbaten. Het volledige terras van restaurant Oud Antwerpen wordt omgetoverd in een sfeervolle wintertuin. En de uitbaatster, die zag dat het goed was. “Met de naam willen we ‘ons Paula’ hulde brengen”, aldus de twee initiatiefnemers.

Wie restaurant Oud Antwerpen kent, weet dat de zaak één en al gezelligheid uitademt. Het authentieke karakter van het pand, het meubilair én cafébazin Paula Corthouts zelf geeft de zaak extra aantrekkingskracht. Vanaf begin december is het terrein nog meer de place to be voor gezelligheid en sfeer. “We komen hier al jaren over de vloer en daarnaast kriebelde het toch ook al geruime tijd om eens iets te doen in het genre van een winterbar”, lachen de twee kameraden Tom Vercammen en Dieter Van Daele. “We kregen snel het akkoord van Oud Antwerpen en daarop was de naam ook snel gekozen. Chez Paulette is ook een beetje een ode aan ‘ons Paula’.” Paula zelf blijft nu liever even uit de schijnwerpers na haar recente operatie, maar ze laat wel weten trots te zijn op wat de jongens in ‘haar’ tuin gaan doen.

Grote tent

Het grote terras van Oud Antwerpen zal binnenkort volledig ingepalmd worden voor Chalet Paulette. Vuurkorven, staantafels, sfeerverlichting, winter- en kerstdecoratie. Alles is voorzien. “We plaatsen een grote transparante tent van 150 vierkante meter die grenst aan de speeltuin”, vertellen Tom en Dieter. “Dus stralend winterweer of sneeuw: we zijn op alles voorzien. Onze winterbar zal vier weekends lang open zijn telkens van vrijdag tot zondag. Op vrijdag openen we op 15 uur en in het weekend telkens om 13 uur. Om middernacht sluiten we wel telkens de deuren omdat we tenslotte ook midden in een woonwijk zitten en geen problemen willen met de buren. Het mag zeker geen nachtbrakerij worden.” De tent is eventueel buiten de gewone openingsuren ook af te huren op andere dagen op afspraak om er bijvoorbeeld een kerstdrink voor een bedrijf te organiseren.

Lokaal

De twee mannen kiezen voor de inrichting van hun winterbar enkel voor lokale medewerkers en vonden op die manier ook meteen veertig sponsors strikken. Ze gaan ook met enkele lokale producten werken zoals de Clover Gin en het Brasschaats bier Galea Grand Cru. “We bekijken ook of we via enkele verenigingen nog wat acties kunnen doen voor de Warmste Week, maar dat moeten we nog verder bekijken. We gaan ook wat oude volksspelen huren waarmee bijvoorbeeld de kinderen zich wat kunnen amuseren. Het is eens wat anders dan een zoveelste springkasteel. We hopen dat het een voltreffer wordt, want we zouden er toch graag een jaarlijks wederkerend evenement van willen maken.”

Geschiedenis

Oud Antwerpen is een pand met een enorme geschiedenis. Het werd in 1885 gebouwd als boswachtershuisje. Het was een afspanning voor postkoetsen die naar Bergen-op-Zoom reisden. In de jaren ’50 ontstond er een manege. Later werd nog de speeltuin aangekocht en toen in 1981 de paardenstallen verloren gingen in een brand, werd er een feestzaal aangebouwd.