Winkel en leslokaal in één KTA OPENT POP-UP OP BREDABAAN TOON VERHEIJEN

08 maart 2018

02u45 0 Brasschaat De winkelliefhebbers in Brasschaat hebben er vanaf 13 maart weer een extra winkeltje bij op de Bredabaan. Een twintigtal mini-ondernemingen van KTA Brasschaat zal er tot eind deze maand een pop-upwinkel uitbaten. De winkel zal ook dienst doen als leslokaal waar iedereen die wil een kijkje kan komen nemen. Minister Hilde Crevits stuurde voor de officiële opening een videoboodschap naar de leerlingen van KTA.

Hout, metaal, verzorging, handel, mechanica en nog een resem andere studiemogelijkheden biedt het KTA in Brasschaat aan in het technisch en beroepsonderwijs. Bijna elke richting heeft nu ook zijn eigen mini-onderneming. Om niet alleen binnen de schoolmuren te blijven, pakt KTA uit met een toch wel uitzonderlijke pop-up. De school opent een eigen winkel op de Bredabaan.





Mini-ondernemingen

"We zijn met ons flink aantal mini-ondernemingen inderdaad redelijk uniek en dat willen we toch ook wel graag laten zien", lacht Peter de Hoon, coördinator Studiegebied Handel aan het KTA. "We hebben altijd wel dat ondernemen proberen te stimuleren. We vonden het zelf ook belangrijk dat onze leerlingen die ondernemingszin dan ook echt kunnen laten zien." De ongeveer twintig mini-ondernemingen zullen allemaal hun moment krijgen waarop ze hun producten aan de man kunnen brengen. Producten die ze allemaal gericht op hun eigen studierichting zelf gemaakt of ontwikkeld hebben.





"Maar we gaan er dus niet alleen dingen verkopen", zegt Peter de Hoon. "De winkel zal ook gebruikt worden als leslokaal. Iedereen die wil kan er dan ook binnenspringen om de lessen vanop afstand te volgen. Uiteraard kunnen ze dan ineens iets kopen in de winkel zelf (lacht). We zijn overigens ook blij dat we met ons initiatief alvast tijdelijk toch iets doen aan de leegstand in Brasschaat."





Videoboodschap

KTA is trots op de verwezenlijking van de pop-upwinkel en vooral ook dat minister Hilde Crevits (CD&V) spontaan een videoboodschap bezorgde aan KTA om hen succes te wensen. De minister onderstreept in haar boodschap het belang van ondernemerschap op school en wil op deze bijzondere manier de school feliciteren met dit unieke initiatief. De school had geen voorafgaand contact met het kabinet van de minister en is dan ook heel blij verrast met deze onverwachte erkenning vanuit de Vlaamse overheid. "We hebben onze leerlingen de boodschap ook laten zien", zegt Peter de Hoon. "Natuurlijk doet ons dat deugd. Een teken dat we goed bezig zijn. We gaan het ook proberen verder te zetten, want op deze manier halen we de jongeren echt even van achter de klasbanken."





Van 13 tot 23 maart is de pop-up open van 10.15 tot 16.25 uur. Dan worden er voornamelijk lessen gegeven. Op de zaterdagen 17 en 24 maart zijn er pop-up sales tussen 10 en 17 uur. Ook tussen 26 en 29 maart zijn er alle dagen verkoopmomenten.





Meer info: www.ktabrasschaat.be/popup/