Wijkmarkt in Ruiterhal 17 mei 2018

De gemeente Brasschaat organiseert op vrijdag 1 juni van 16 tot 20 uur een wijkmarkt in de Ruiterhal in het Gemeentepark. Het gemeentebestuur doet er alles uit de doeken over onder meer werken in het Gemeentepark, de Zegersdreef, langs de Bredabaan (fietspad Maria-ter-Heide), Pauwelslei en verschaft ook alle info rond projecten zoals scholenproject Kaart of project Wipstraat. Verder is er ook een demonstratie van een AED-toestel, een presentatie deelauto's en fietsgravering. Voor ouders met kinderen die geen oppas hebben: die kunnen gerust hun kinderen meebrengen want er is een speelhoekje voorzien. (VTT)