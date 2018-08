Wijken kunnen elektrische deelauto 'winnen' 01 september 2018

De gemeente Brasschaat wil in elke wijk minstens één mobipunt uitbouwen met onder meer een elektrische deelwagen. Zo'n mobipunt is een plaats waar autodelen, een fietsenstalling, deelfietsen en openbaar vervoer bij elkaar komen. De gemeente doet nu mee met een wedstrijd van de Vlaamse overheid en hoopt zo 37.000 euro subsidie te krijgen. Alle inwoners worden nu aangespoord om een stem uit te brengen op één van de wijken waarin ze een elektrische deelwagen wel zien zitten. Als er 370 stemmen worden uitgebracht, is de subsidie binnen. De wijken waarop gestemd kan worden zijn Centrum (Bredabaan/Armand Reusensplein), Driehoek(Bredabaan/Rerum Novarumlei),Maria-ter-Heide (Bredabaan/Bossaerstraat), Mariaburg(Molenplein), Vriesdonk(Patio Donk), Lage Kaart( Kaartse Plein), Vogeltjeswijk (Miksebaan/Vinklaan) of Bethanie (Bredabaan/Pauwelslei). Stemmen kan via stroomversnellers.be (VTT)