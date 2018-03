Wijk Kerkeveld heeft nieuw speelterrein 16 maart 2018

De kinderen uit de omgeving Kerkveld kunnen weer naar hartenlust spelen op hun speelterrein. De gemeente investeerde onlangs 80.000 euro om de afgeleefde speeltoestellen te vervangen door gloednieuwe exemplaren. Een groot deel van het werk werd door het eigen gemeentepersoneel gedaan. "We zijn best tevreden met het resultaat", zegt schepen van Jeugd Niels de Kort (CD&V). "Het is ook de investering waard omdat het speeltterrein ook best wel intensief wordt gebruikt. Het ligt midden in de wijk en vlakbij de scholen. We hebben destijds het ontwerp ook mee tot stand laten komen door te gaan spreken met de jongeren. Onze jeugddienst is met het spel 'picto play' langs de scholen gegaan en op de vorige buitenspeeldag hadden we ook heel wat info verzameld. Nu gaan we eerstdaags nog zitbanken plaatsen en daarna volgt ook nog de groenaanplanting." En de kinderen, die zagen dat het goed was. "Wij zitten hier bijna elke dag toch wel eventjes. We zijn heel tevreden dat alles vernieuwd is", klinkt het bij enkele jonge gasten. (VTT)