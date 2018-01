Wijk Driehoek klaar eind januari 02u42 0

Na een half jaar vertraging te hebben opgelopen, lijkt het einde van de bouw aan de 52 sociale huurwoningen in wijk Driehoek in Brasschaat in zicht. Eind januari zou alles klaar moeten zijn. Door financiële problemen. Bouwheer De Voorkempen-Helpt Elkander stelde de aannemer in gebreke waardoor het hele project vertraging opliep. Wijk Driehoek is een mix van appartementen en huizen die verspreid staan over zes kleinere untis. De nieuwe straat die ervoor werd aangelegd kreeg de naam Bosaard (ADA)