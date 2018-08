Werknemers Aralea weer aan de slag na akkoord 30 augustus 2018

Het personeel van sociale-economiebedrijf Aralea is gisteren opnieuw aan de slag gegaan. Na lang onderhandelen is er een akkoord. Er komt een gelegeerd bestuurder die net onder de raad van bestuur komt te staan. Er komen ook nog gesprekken met de ontslagen werkneemster en het personeel krijgt een gewone vergoeding voor de stakingsdagen.





Een deel van het personeel legde vorige vrijdag het werk neer. De druppel die de emmer deed overlopen was het ontslag van een bediende met een vertrouwensfunctie die al twintig jaar voor het bedrijf werkte. Er waren ook klachten over een gebrekkige communicatie tussen personeel en directie. "Er wordt nu een gedelegeerd bestuurder aangesteld die geregeld aanwezig zal zijn op de werkvloer en ook als aanspreekpunt zal fungeren", klinkt het bij zowel de vakbonden als Aralea zelf. "Die zal ook toezicht uitoefenen op het dagelijks bestuur dat bestaat uit de HR-manager, de manager facturatie en calculatie en de algemeen directeur. De raad van bestuur heeft er zich toe verbonden om in samenspraak met de werkneemster die werd ontslagen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen." Ten slotte is ook overeengekomen dat arbeiders en bedienden gewoon hun loon doorbetaald krijgen. Als laatste is er afgesprokenom voor minstens zes maanden de sociale vrede te handhaven. (VTT)