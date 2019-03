Werken Zegersdreef geraamd op 2,5 miljoen euro Toon Verheijen

25 maart 2019

17u20 0

De gemeente heeft het aanbestedingsdossier klaar voor de wegenis- en rioleringswerken van de Zegersdreef en de Donksesteenweg. In de Zegersdreef wordt de rijbaan versmald van zes naar vijf meter en parkeren op de rijbaan blijft er wel mogelijk. De voetpaden in betontegels ruimen plaats voor een gemengd voet- en fietspad in asfalt. De groene bermen die de straat typeren, blijven ook behouden.

Tijdens het openbaar onderzoek was er heel wat kritiek op de laabomen die zouden verdwenen. In het dossier is nu opgenomen dat die zoveel mogelijk behouden moeten blijven. De Donksesteenweg versmald ook naar vijf meter. Daar komt een dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter aan de even zijde. Aan de overkant komt een voetpad. Daarnaast komt er aan elke kant een parkeerstrook in kasseien.

De werken worden geraamd op zo’n 2,5 miljoen euro waarvan een groot deel gesubsidieerd wordt.