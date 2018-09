Werken op E19 01 september 2018

Een aannemer voert in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer dit weekend werken uit op de E19 ter hoogte van Antwerpen-Noord en Kleine Bareel in de richting van Nederland. Het verkeer richting Nederland kan de werfzones passeren over een of twee rijstroken. Richting Antwerpen is er geen hinder. De werken duren tot zondagavond. (VTT)