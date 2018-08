Werken op E19 sneller gedaan 25 augustus 2018

De vernieuwingswerken op de E19 ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord zijn sneller klaar dan verwacht. Na vandaag zijn de werken klaar. Vanaf zaterdagochtend 5 uur is er geen hinder meer en beschikt het verkeer opnieuw over alle rijstroken. Ook de oprit Kleine Bareel aan de Bredabaan in Brasschaat is dan opnieuw open. (VTT)