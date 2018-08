Werken op Bredabaan 28 augustus 2018

02u35 0

Een aannemer start begin september met wegenis- en rioleringswerken op de Bredabaan tussen Het Innemen en de Prins Kavellei. De werken worden in twee fasen uitgevoerd. Eerst het gedeelte tussen Het Innemen - Heislagsebaan en dan Heislagsebaan - Prins Kavellei. Tijdens de eerste fase is er nog verkeer in beide richtingen mogelijk, maar dan wel over versmalde rijstroken. Vanaf januari 2019 is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Er wordt dan plaatselijk een omleiding voorzien. (VTT)