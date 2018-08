Werken aan Klina 25 augustus 2018

02u31 0

Pidpa is onlangs in Brasschaat met werken gestart om een nieuwe regenwateras aan te leggen in de Augustijnslei ter hoogte van Klina en de Kaarttuin en in de Kaarttuin zelf. In de voortuin van Klina wordt een infiltratiebekken aangelegd en in de berm van de Augustijnslei een regenwaterleiding. In de Kaarttuin komen grachten die aangesloten worden op de Fortuinbeek. Om deze regenwaterleiding aan te leggen werden enkele bomen gekapt in de Augustijnslei. Na de werken worden er terug nieuwe bomen aangeplant. De werken duren nog tot eind januari 2019. (VTT)