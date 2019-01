Wereldmeerdagse verwacht 6.400 leerlingen Toon Verheijen

13u22 0 Brasschaat De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) organiseert samen met de vzw Mundio van 4 tot en met 19 februari een wereldmeerdaagse in de Ruiterhal. De GROS wil jongeren sensibiliseren rond duurzaamheid, globalisering en andere thema’s rond Noord-Zuid. Er worden 6.400 leerlingen verwacht.

De Wereldmeerdaagse wordt georganiseerd door de vzw Mundio in opdracht van de GROS. Centraal staan de thema’s leven op het land, leven in het water en het klimaat. “Op onze wereldmarkt kunnen de bezoekers een virtuele reis rond de wereld maken en onder meer een vluchtelingenroute volgen", zegt voorzitter Willy Van Bouwel. “De wereldmarkt is vooral bedoeld voor leerlingen van de scholen, maar op de zaterdagen 9 en 16 februari is ook het grote publiek welkom. Op 12 februari is er ook een lezing van Dirk Draulans.”

Op de weekdagen zullen er in totaal 6.400 leerlingen van 34 onderwijsinstellingen uit de ruime regio op bezoek komen. Het gaat om scholen uit Brasschaat, Kapellen, Kalmthout, Schoten, Schilde, Wuustwezel, Essen, Ekeren, Merksem, Malle, Stabroek en Antwerpen. Bedoeling is dat de leerlingen op interactieve wijze kennismaken met de leefomstandigheden van jongeren overal ter wereld.