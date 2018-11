Week van de senior in dienstencentra Toon Verheijen

16 november 2018

13u32 0 Brasschaat Van 19 tot en met 25 november is het de jaarlijkse week van de senior. De senioren worden dan extra verwend met activiteiten.

De activiteiten starten al op 16 november met een dansfeest om 18 uur in DC Maria-ter-Heidehove. Op zaterdag 17 november is er een opendeurdag met dessertenbuffet en optreden in DC Vesalius van 11 tot 17 uur. In DC Vesalius staat op maandag 19 november een workshop ‘zoete zonde’ op het programma om 14 uur.

Andere activiteiten die volgen zijn een fietstocht, een workshop facebook, een optreden van Braccorda, een 90-plus receptie, een voordracht rond diabetes en een optreden van Brascoban.