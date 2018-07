Wat als... journalist vermoord wordt in gemeentehuis? 26 juli 2018

02u49 0 Brasschaat Een journalist werkt in het grootste geheim aan een erg gevoelig dossier. Maar voor hij zijn stuk kan schrijven, wordt hij vermoord... De bezoekers aan de tijdelijke escaperoom in het Brasschaatse gemeentehuis moeten dat dossier zien te bemachtigen.

Begin deze maand verhuisden alle gemeentediensten definitief naar het nieuwe NDC in de Verhoevenlei. Het gemeentehuis staat sindsdien nagenoeg leeg en wordt verbouwd. Daarna zullen opnieuw enkele back-officediensten er plaats nemen. Ook de trouwzaal blijft operationeel. "Maar op die vier dagen dat het leeg stond dachten we: daar moeten we iets mee doen", lachen Eli Verheyen en Maarten Renders van de vzw Counttown. De vzw ontstond jaren geleden om vooral iets te doen voor de eigen Brasschaatse jeugd. "Toen we ons voorstel deden om er een escaperoom van te maken, kregen we redelijk snel een akkoord."





Op twee dagen tijd was alles uitverkocht. In totaal zullen dertig groepen van zes mensen het unieke spel mogen spelen. We kregen gisteren een exclusieve rondleiding én uiteraard de uitleg en clou van het hele verhaal en het moet gezegd: de deelnemers gaan zweten... "We zijn uiteraard blij dat het aanslaat", vertellen Eli en Maarten. "We hebben ook veel steun gehad van onze vrienden voor alles te kunnen realiseren. We hebben er ook bewust voor gekozen om de escaperoom te maken in een ruimte die nog nooit iemand heeft gezien."





Speciaal voor diegenen die niet kunnen deelnemen aan de escaperoom, wordt er op 28 juli ook nog een filmavond gepland. (VTT)





Meer info op www.counttown.be.