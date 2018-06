Wandelaars met beperking krijgen diploma 29 juni 2018

02u58 0

In Brasschaat werd het jaarlijkse 'Wandel je Fit'-project afgesloten. Enkele jaren geleden begon OLO, een lokale instelling voor mensen met een beperking, op regelmatige basis wandeltrainingen te organiseren voor haar cliënten. Dat initiatief groeide ondertussen uit tot een traditie. In 2018 volgden 45 deelnemers, waaronder sommigen in een rolstoel, twaalf weken lang de trainingen. Als seizoensafsluiter volgde een tocht van maar liefst twintig kilometer door Brasschaat, met start en aankomst op het OLO-domein aan de Miksebaan. Achteraf kregen alle dappere volhouders een diploma.





(KDC)