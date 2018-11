Wandel eens door een dikke darm Toon Verheijen

06 november 2018

16u19 0 Brasschaat Bezoekers van het AZ Klina kunnen van woensdag 7 tot en met vrijdag 9 november een wandeling maken door een opblaasbare dikke darm.

Het is een ideale manier om op speelse en visuele wijze kennis te maken met poliepen, waar darmkanker zich kan ontwikkelen. Want hoe vroeger darmkanker wordt opgespoord, hoe groter de genezingskans. De opblaasbare reuzendarm strijkt in AZ Klina neer in het kader van een driedaagse sensibiliseringscampagne rond darmkanker. Alle bezoekers en geïnteresseerden zijn welkom om een wandeling te maken doorheen het darmstelsel.

Eén persoon op de twintig wordt in zijn leven geconfronteerd met darmkanker. Wanneer de ziekte tijdig wordt opgespoord is de kans op genezing nochtans 95 procent. Een Amerikaanse studie heeft aangetoond dat mensen na een bezoek aan de reuzendarm sneller een thuistest overwegen. Tijdens de driedaagse zullen er dan ook gratis testen worden uitgedeeld aan mensen uit de doelgroep.

De infostand zal bemand zijn door een arts van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur.