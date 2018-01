Vuilnisbakstickerdief opgepakt 31 januari 2018

De politie van Brasschaat heeft na maanden eindelijk de vuilbakstickerdief kunnen ontmaskeren. Het gemeentebestuur en de politie kregen in 2017 herhaaldelijk meldingen van inwoners die beweerden dat hun sticker die ze op de grijze container moeten kleven om opgehaald te worden, was verdwenen. Zo'n sticker kost 1,5 of 3 euro afhankelijk van de grootte van de container. In totaal werden er zo 43 meldingen van gemaakt. Enkele weken geleden dan slaagde de politie erin om aan de hand van camerabeelden de verdachte te identificeren.





Hij is ondertussen ook verhoord door de speurders en hij gaf de diefstallen ook toe. Verder onderzoek moet nu duidelijk maken of de man nog voor andere diefstallen in aanmerking komt. (VTT)