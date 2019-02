Vrijwilligerspunt krijgt plek in gemeentehuis VDAB, Huis van het Kind en pensioendienst houden er zitdagen Toon Verheijen

21 februari 2019

14u07 0 Brasschaat Het nieuwe gemeentehuis van Brasschaat zet haar atrium open voor externe organisaties. Zo komt er onder meer een vrijwilligerspunt en organiseren het Huis van het Kind, VDAB, de FOD Sociale Zekerheid, en de pensioendienst er een zitdag.

Het nieuwe gemeentehuis opende vorig jaar de deuren en wil een waaier aan diensten aanbieden. “We starten met deze organisaties, maar mogelijk komen er later nog bij”, vertellen burgemeester Jan Jambon en schepen Karina Hans, beiden N-VA. “Een postpunt of een bankterminal behoren tot de opties.”

Vrijwilligers

En van de opvallende organisaties die een zitdag zal organiseren is het vrijwilligerspunt Vonak van Lies Jambon, de dochter van Jan. “Het vrijwilligerspunt is er voor iedereen die meer wil weten over vrijwilligerswerk in Brasschaat”, vertellen Lies Jambon en schepen Karina Hans. “Een consulente bekijkt samen met geïnteresseerden hoe en waar ze als vrijwilliger aan de slag kunnen.We hebben momenteel bijna 1.953 vrijwilligers waarvan 1.239 van Brasschaat zelf.” Vokan zal elke donderdag van 13 tot 17 uur een zitdag houden.

KInderopvangloket

Daarnaast zijn er nog een reeks externe dienstverleners die hun plek krijgen in het gemeentehuis. Het gaat om de FOD Sociale Zekerheid (elke derde dinsdag van de maand van 10 tot 12 uur), de federale pensioendienst (elke tweede maandag van de oneven maanden van 9 tot 11 uur), VDAB (elke maandag), Huis van het Kind en het SVB Bureau voor Belgische Zaken uit Nederland (tweemaandelijks).

Er komt ook nog een kinderopvangloket. Daar zal vraag en aanbod van kinderopvang geregistreerd worden. “Zo hebben we een beter zicht op wachtlijsten en openstaande plaatsen”, zegt schepen Hans nog.