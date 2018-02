Vrijwilligers gezocht voor minder mobielen centrale 06 februari 2018

De Minder Mobielen Centrale Brasschaat is op zoek naar extra vrijwilligers. De MMC vervoert personen naar de dokter, een winkel, een woonzorgcentrum wanneer dat niet met het openbaar vervoer of een taxi kan. De coördinator zorgt voor een aanvullende verzekering, erkenning door VDAB en de gepaste vorming. Je blijft als vrijwilliger wel altijd je eigen baas, want je kan ook ritten weigeren. Vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding van 0,31 eurocent per kilometer. Meer info bij Bart Gijsel op het nummer 03/650.25.82 of via bart.bijsel@zorgbedrijf.be. (VTT)