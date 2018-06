Vrachtwagen gemeente rijdt 7.195 kilometer voor jeugdbewegingen 29 juni 2018

De vrachtwagen van de gemeente Brasschaat heeft een druk programma voor de boeg. Deze zomer zal de vrachtwagen niet minder dan 7.195 kilometer bollen om spullen van jeugdbewegingen op hun bestemming te krijgen. "We willen als gemeente de verenigingen ondersteunen bij de organisatie van het kamp", zegt schepen van Jeugd Niels de Kort (CD&V). "Daarom bieden we hen onze vrachtwagen aan. De jeugddienst heeft in samenwerking de vervoerdiens een schema opgemaakt voor het kampvervoer. Zo rijdt onze vrachtwagen onder meer naar de Ardennen, maar ook naar plaatsen in Limburg en Oost-Vlaanderen. Voor onze gemeente is dit een forse investering. Het rijden van deze afstand betekent een inzet van 137 manuren. Ook de kosten van de kilometerheffing nemen we voor onze rekening." (VTT)