Voortaan enkel nog diervriendelijk (en geluidsarmer) vuurwerk in Brasschaat Toon Verheijen

29 januari 2019

20u48 0

Brasschaat zal vanaf 2019 voortaan feestvieren op een diervriendelijke en geluidsarme manier. Het idee kwam van raadslid Inge Hermans van Brasschaat 2012. “Traditioneel vuurwerk produceert al vlug 170dB terwijl diervriendelijk vuurwerk kan knallen met 85dB”, zegt Inge Hermans. “Een halvering van het aantal decibels vermindert het dierenleed terwijl de kwaliteit van het vuurwerk dezelfde zal blijven. We kregen ook het engagement en de belofte van het college dat er een grote sensibiliseringscampagne naar de Brasschaatse burger zal worden georganiseerd zodat er in de toekomst vurige, veilige en onbezorgde feesten kunnen plaatsvinden in Brasschaat.”