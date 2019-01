Volksdansfeest in Ruiterhal Toon Verheijen

28 januari 2019

De vzw Mie Katoen organiseert op zaterdag 23 februari opnieuw een volksdansfeest in de Ruiterhal in het Gemeentepark. Bezoekers worden gevraagd om zich te kleden in traditionele volksdanskledij én uiteraard dansschoenen. Bezoekers krijgen een gevarieerd programma voorgeschoteld met Vlaamse, Engelse, Continentale, Balkan en Israëlische dansen. Het orkest van Jovolk zorgt voor de muziek samen met de accordeonspelers Jenny en Vera. De inkom bedraagt 4 euro. Het feest start om 20 uur en om 19 uur is er al een dansfeest voor kinderen.