Vogelopvangcentrum krijgt opbrengst Vogelenkot 02u30 0 Foto Alfons Schryvers

De afscheidsdrink in het voormalige café De Nachtegaal, beter bekend als het Vogelenkot, op 2 december bracht 977,42 euro op. Het Kapelse schepencollege schonk dit bedrag integraal aan het Vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen. Het bedrag zal er gebruikt worden voor de aankoop van een nieuwe couveuse, zegt beheerder Marcel Peeters. "Momenteel hebben we vier couveuses maar die zijn al enkele jaren oud en, indien nodig, zijn vervangstukken moeilijk of niet meer verkrijgbaar. Daarom is een nieuw exemplaar meer dan welkom. Vooral in het voorjaar doen de couveuses hun werk en zijn ze bijna allemaal constant volzet. Meestal worden ze gebruikt om jonge eekhoorns, egels, hazen en konijnen in op te vangen. Dit alles in afwachting van hun latere vrijlating in de natuur."





(FSE)