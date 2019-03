Vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen krijgt opnieuw subsidie Toon Verheijen

25 maart 2019

16u49 0 Brasschaat De gemeente geeft ook deze legislatuur weer een aantal verenigingen een subsidie om hun jaarlijkse werking deels te kunnen financieren. Zo heeft de gemeente 5.100 euro veil voor de vzw Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Brasschaat-Kapellen.

“Het opvangcentrum blijft voor onze gemeente een belangrijke partner als het aankomt op het ophalen en verzorgen van noodlijdende dieren of voor dieren die ergens voor overlast zorgen”, zegt schepen voor Dierenwelzijn Karina Hans (N-VA). “Ze vangen ook dikwijls exotische dieren op. Vorig jaar hebben ze ook de zwarte zwanen uit de Mik verzorgd. De vrouwtjeszwaan had toen een ontstoken poot en om het gezin niet te verwaarlozen werden alle vier de zwanen opgevangen. Recent nog heeft het Opvangcentrum zich bekommerd om enkele babyeekhoorns die uit een nest vielen van een omgewaaide boom.”

Luiers

Ook de toelage voor gratis huisvuilstickers of huisvuilzakken voor luiers wordt verdergezet. Luiers mogen immers niet mee in de gratis gft-ophaling, maar moeten in principe in de betalende huisvuilzak gestoken worden. Om mensen met een incontinentieprobleem en gezinnen met jonge kinderen tot 3 jaar te ondersteunen kan daarvoor een aanvraag gedaan worden voor gratis stickers of huisvuilzakken ter waarde van 30 euro per jaar.