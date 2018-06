Vogelkunstenaar vliegt naar Amerika MARK DEDRIE EERSTE BELG IN PRESTIGIEUZE MUSEUMSHOW 'ART AND THE ANIMAL' TOON VERHEIJEN

19 juni 2018

02u38 0 Brasschaat Kunstenaar Mark Dedrie mag als eerste Belg ooit naar de prestigieuze museumshow 'Art and the Animal' in Amerika. Hij zal er deelnemen met zijn beeldhouwwerk Giervalk II. De man werkt in alle stilte ook verder aan een groots project voor Dubai in 2020.

Mark Dedrie was 21 toen hij begon als bronsgieter. Hij maakte toen vooral beelden die andere kunstenaars ontwierpen. Tot hij midden jaren '90 de stap zette om deel te nemen aan een wedstrijd in Schoten en die nog won ook. "Ik ben eigenlijk begonnen met vrij abstracte beelden te maken, maar na een tijdje kreeg ik meer en meer de smaak te pakken om beelden van vogels te maken. Vooral uilen en pinguïns hebben mij over de streep getrokken (lacht). Het abstracte is wel wat verdwenen. Ik wil nu vooral waardheidsgetrouwe beelden maken, maar af en toe wel een beetje stilistisch."





Amerika

Een bevriende Engelse kunstenaar kon Dedrie overtuigen om deel te nemen aan 'Art and the Animal'. Dat is een prestigieuze tentoonstelling die jaarlijks plaatsvindt in de Verenigde Staten door de Society of Animal Artists. De expositie is de afgelopen 50 jaar te zien geweest op meer dan vijftig locaties zoals musea, dierentuinen en kunstcentra.





Fier op prestatie

"De selectie is niet zo vanzelfsprekend", zegt Dedrie's zoon. "Je moet verschillende selecties ondergaan en je beeldhouwwerk moet iets betekenen voor de dierenkunst. In bijna zestig jaar was het een Belg nog nooit gelukt om erbij te geraken. We zijn dus best wel fier op deze prestatie." Het beeld waarmee Mark deelneemt is een giervalk. Hij heeft er maar twaalf van gemaakt. "Ik hoop dat de Society Giervalk II ook selecteert voor de rondreizende museale tentoonstellingen. Zo kan mijn werk nog meer mensen inspireren. De première van de museumshow start in Florida en trekt daarna naar New Jersey en Kansas.





Dubai

Mark Dedrie woont in Schoten en heeft zijn atelier in Brasschaat, maar is ondertussen al ver buiten de landsgrenzen gekend. Hij verkoopt sculpturen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en het Midden-Oosten en exposeerde al op verscheidene uitzonderlijke locaties, zoals de Koninklijke Botanische Tuinen in Londen en het Weltvogelpark in Duitsland. "Momenteel werk ik ook aan een vrij uniek project voor Dubai", zegt Mark Dedrie. "Daarvoor ga ik een zevental beelden maken. We zouden ook graag deelnemen aan de wereldexpo, maar dat is nog niet zeker." Meer info op www.dedriemark.be