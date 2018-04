VN Top Fashion gaat in vlammen op UITBAATSTER NAM BEKENDE ZAAK TWEE JAAR GELEDEN OVER TOON VERHEIJEN

17 april 2018

Brasschaat Kledingzaak VN Top

Fashion aan de Bredabaan, al decennia een bekende naam, is





gisteren in vlammen opgegaan. De brandweer had het vuur pas gisteravond onder controle. Het pand wordt vermoedelijk afgebroken omdat het instabiel is.





VN Top Fashion was al meer dan dertig jaar een gevestigde waarde in Brasschaat en omstreken. Zo'n twee jaar geleden gaf toenmalig zaakvoerder Patrick Van Noten de fakkel door aan Kylie de Gelder. Vorige maand, op 23 maart, ging de vennootschap van Patrick Van Noten officieel failliet. Maar nu blijft van het pand helemaal niets over. De Bredabaan werd 's morgens afgesloten voor alle verkeer in het centrum van Brasschaat. "Toen we de melding kregen, zagen we al snel dat het om een heel stevige brand ging", zegt Koen Vanderzwalm van de brandweer Zone Rand post Brasschaat. "Het gaat om een ingesloten pand en bovendien is het een oud gebouw met veel hout. Ook door de enorme hoeveelheid textiel, sloegen de vlammen wild om zich heen. Het is héél intens geweest."





Buren geëvacueerd

De brandweer Brasschaat kreeg al snel bijstand van de korpsen van onder meer Schoten, Schilde, Wuustwezel en Kapellen. Zowel langs voren als aan de achterkant stonden brandweerlui de vlammen te bestrijden. De aanpalende gebouwen van onder meer keurslager De Meulder en uitvaartzorg De Lelie werden ontruimd. "Op het gelijkvloers, op de eerste en op de tweede verdieping: overal lag textiel en dikwijls ook nog in dozen. Door de brand koekt dat allemaal samen waardoor dat héél moeilijk wordt om te bestrijden. Het heeft daarom ook uren geduurd vooraleer we echt alles geblust krijgen. Het gebouw was ook héél onstabiel geworden. Vermoedelijk zal het afgebroken moeten worden."





De oorzaak van de brand was gisteren niet duidelijk. Het labo moest daarvoor ter plaatse komen, maar die konden pas laat op de avond echt hun werk doen. De brand is zo goed als zeker begonnen in de achterbouw.





De Bredabaan was gisteren urenlang volledig afgesloten en werd in de loop van de late namiddag voor de helft weer opengesteld.





De schade bij de buren bleef beperkt tot rookschade.





Steun op sociale media

De familie Van Noten kregen gisteren op sociale media uitgebreid steunbetuigingen net als de huidige uitbaatster. Ook de hulpdiensten kregen niets dan lof en respect voor hun tomeloze inzet.