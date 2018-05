Vijftigplussers nemen deel aan Sporteldag 01 juni 2018

Zo'n 120 vijftigplussers hebben onlangs deelgenomen aan de jaarlijkse Sporteldag. Die maakt deel uit van de regionale Sporteltoer, een organisatie van Sport Vlaanderen in samenwerking met de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Schoten, Stabroek, en Wuustwezel.





's Morgens konden de sportievelingen - na de opwarming - kiezen tussen lijndansen, fitbal, pétanque, curve bowls, curling, boogschieten, tafeltennis, spierkrachtoefeningen voor senioren, drums alive, badminton, zumba gold, kubben, een fietstocht of een frisse duik in het zwembad van Sportoase.





Keuze genoeg dus voor de deelnemers om zich sportief uit te helemaal kunnen leven.





In de namiddag volgde nog een wandelzoektocht in het gemeentepark, waarbij de deelnemers vogelgeluiden en afbeeldingen moesten zoeken. De sportieve dag werd sfeervol afgesloten met een lekker stuk taart en een tasje koffie.





