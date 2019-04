Vijf dagen voor haar sterfdag beleeft Charissa haar sprookjeshuwelijk Hartsvriendin van palliatieve Charissa zet in een week tijd een droomhuwelijk op poten BJS

20 april 2019

03u00 0 Brasschaat Charissa (33) wist dat ze vrijdag zou sterven. Toch trad ze vijf dagen voor haar dood met haar grote liefde Arno (24) in het huwelijk. “Ze straalde nog meer dan anders.”

Charissa is er niet meer. Vrijdagmiddag kreeg ze euthanasie. De knappe jonge vrouw werd drie jaar geleden door kanker getroffen. “De diagnose van eierstokkanker kwam als een donderslag bij heldere hemel”, zegt Eliane, Charissa’s beste vriendin. “Charissa had last van hevige pijnen. Maar kanker? Nee, dat had niemand zien aankomen. Nadat diagnose gesteld was, hebben de dokters de eierstokken moeten verwijderen. Dat vond Charissa vreselijk. Ze had een grote kinderwens.”

Chemo, operaties, bestralingen en experimentele therapieën hebben niet kunnen verhinderen dat de ziekte verder uitzaaide. Begin dit jaar nam Charissa een moedige beslissing: alle behandelingen stopzetten. Het is genoeg geweest, zei ze zelf. Dus koos ze voor een serene dood in intieme kring. Maar definitief afscheid nemen? Dat zou Charissa pas doen nadat ze haar sprookjeshuwelijk met haar grote liefde Arno (24) had beleefd.

Wie anders dan Eliane, die een eigen trouwbureau runt, zou het feest tot in de puntjes helpen organiseren. “Eigenlijk wilde Arno het allemaal zelf regelen”, zegt Eliane. “Maar ik ben weddingplanner. Het is toch logisch dat je dan je diensten aanbiedt?”

Charissa had een week voor de trouw al een afscheidsfeest had gegeven. En omdat een begrafenis ook handenvol geld kost, wilde Eliane het budget wat drukken. “Daarom lanceerde ik op Facebook een oproep voor leveranciers die wilden helpen op het huwelijksfeest. Er kwamen massaal veel reacties. De locatie, de fotograaf, een videograaf, het prieeltje, de boeketjes, de make-up, het vervoer, het muziekbandje, de ceremoniespreekster… We hebben zoveel gratis of met grote kortingen gekregen. We zijn iedereen zo dankbaar. Het mag een wonder heten dat we de klus in amper één week tijd hebben geklaard.”

Bruidstaart

Onder een mooi lentezonnetje beleefden Charissa en Arno dan afgelopen zondag hun droomhuwelijk. Het werd een klassiek trouwfeest op een bijzondere locatie: het kasteel van Brasschaat, vlakbij Charissa’s woonplaats. Eliane: “Het was een onvergetelijke dag. Charissa straalde nog meer dan anders. Het was een eer om het van dichtbij te mogen meemaken. Charissa was in haar nopjes en wist ons op het feest nog maar eens te verbazen. Door haar ziekte kan ze niet eten of drinken. Maar toen de bruidstaart op tafel kwam, nam ze toch een stukje. We konden onze ogen niet geloven.”

Amper vijf dagen nadat hij haar officieel de zijne maakte, moet Arno al afscheid nemen van de liefde van zijn leven. Het vaarwel zeggen, valt ook de vrienden en familie van Charissa bijzonder zwaar. “Maar we hebben nog een leuke dag beleefd”, zegt Eiliane. “Veel mensen zouden uren op voorhand in het ziekenhuis zitten wachten. Niet Charissa. Zij wou in Antwerpen nog een terrasje doen. We hebben er met volle teugen van genoten. Maar het gemis zal ons straks zwaar vallen, dat staat vast.”