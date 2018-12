VIDEO. Vrachtwagen met biggen gekanteld op Essensteenweg Toon Verheijen

07 december 2018

07u53 4 Brasschaat Een vrachtwagen geladen met biggen is vrijdagochtend rond 6.30 uur gekanteld op de Essensteenweg. De rijbaan is volledig afgesloten.

Hoe de vrachtwagen is kunnen kantelen, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk week de vrachtwagen even af van zijn rijbaan en belandde hij in de zachte berm. De biggen worden nu overgeladen in een andere vrachtwagen. Enkele biggen zouden het ongeval ook niet overleefd hebben en moeten opgehaald worden.

De hinder zal nog een hele tijd in beslag nemen.