Verwenouders gezocht tijdens examenperiode 27 april 2018

Jeugdverblijf Bielebale is op zoek naar verwenmama's en verwenpapa's die tijdens de volgende examenperiode studenten in de watten willen leggen. Bielebale zet immers de deuren open voor studenten die een rustige omgeving zoeken om te studeren. Bielebale zoekt ouders die tussen 10 en 12.30 uur koffie willen komen zetten, soep opwarmen, fruit uitdelen, een kleine afwas doen of een cake bakken. Kandidaten kunnen zich melden bij dieter@bielebale.be. (VTT)