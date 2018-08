Vermijd de file, neem één van de 105 deelfietsen 31 augustus 2018

De gemeente start vanaf begin september met het systeem van deelfietsen via een app op de smartphone. Er komen in 105 fietsen verspreid over een zestigtal verschillende zones.





De beslissing om in Brasschaat ook te starten met deelfietsen, werd door het college van burgemeester en schepenen snel genomen. "Er zijn al genoeg files en dit systeem sluit perfect aan op het openbaar vervoer", zegt milieuschepen Dirk de Kort.





Het systeem is vrij eenvoudig. Wie gebruik wil maken van een deelfiets downloadt de Mobit-app en registreert zich via de app of op www.mobit.eu. Van zodra je een bedrag hebt opgeladen kan je meteen de fiets op. Via de app kun je de dichtstbijzijnde fiets vinden en openen. De fietsen beschikken over een gps-tracker waardoor je ze altijd in realtime kan lokaliseren. Wanneer je de QR-code op de fiets met de app scant, springt het slot open en begint de rit te lopen. De fiets parkeer je na gebruik op een Mobit-parkeerlocatie.





"Dit systeem maakt geen gebruik van vaste parkeerplaatsen", zegt de Kort. "Er worden een 60-tal locaties virtueel afgebakend. Deze parkeerzones zijn zichtbaar in de app en zijn verspreid over de gemeente. Gebruikers kunnen fietsen ontlenen in één van deze Mobit-parkeerzones en vervolgens stallen in dezelfde of een andere parkeerzone. Een rit kort pauzeren kan uiteraard op elke locatie."





Een ritje kost 45 eurocent per schijf van twintig minuten.





Voor korte ritten tot vier minuten is er een voordeeltarief van 29 eurocent. Een dagpas kost 3 euro. (VTT)