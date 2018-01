Verkeersweek in middelbare scholen 03u00 0 Brasschaat De politie Brasschaat organiseert nog tot en met 26 januari in enkele Brasschaatse scholen een verkeersweek voor leerlingen van het secundair onderwijs. Zo wil de politie jongeren bewuster maken van het verkeer en hen laten nadenken over veilig verkeersgedrag.

Voor leerlingen uit de eerste graad is er vooral veel aandacht voor fietsveiligheid en het herkennen van risico's voor kwetsbare weggebruikers. Leerlingen uit de tweede graad leggen de Mobibrein-verkeersquiz af en krijgen informatie over de dode hoek en de risico's van afleiding in het verkeer. De oudste leerlingen krijgen vorming rond rijden onder invloed, het dragen van de gordel en snelheid.





De Vlaamse stichting voor Verkeerskunde (VSV) komt ook langs in de scholen met een tuimelwagen waarin de leerlingen proefondervindelijk kunnen ervaren waarom de veiligheidsgordel zo belangrijk is. De politiezone Brasschaat wil op termijn alle secundaire scholen aan bod laten komen. (VTT)