Verbodsbord, welk verbodsbord? BESTUURDERS TREKKEN ZICH NIETS AAN VAN WERKEN SINT-JOBSESTEENWEG TOON VERHEIJEN

13 april 2018

02u37 0 Brasschaat De verbodsborden op de Sint-Jobsesteenweg lijken hun doel volledig te missen. Sinds begin deze week negeren bestuurders massaal de borden, geplaatst naar aanleiding van de werken aan het fietspad, met als gevolg dat heel wat wagens zich uiteindelijk vastrijden en rechtsomkeer moeten maken. De politie waarschuwt dat ze elke dag zal controleren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer is maandag gestart met de werken aan het fietspad langs de Sint-Jobsesteenweg. Het fietspad wordt vernieuwd tussen de rotonde met de Legoblokken aan de Brechtsebaan tot aan het Mikhof. De werken zullen drie weken duren en tijdens deze periode geldt er eenrichtingsverkeer op de Sint-Jobsesteenweg richting Sint-Job-in-'t-Goor. Verkeer dat van de E19 komt of vanuit de richting Sint-Job, stuit op borden waarbij enkel plaatselijk verkeer wordt toegelaten.





Het duurde niet lang of de politie kreeg in de gaten dat de verbodsborden massaal genegeerd werden. Wie er passeert, hoeft niet lang te wachten om overtreders te spotten: in slechts enkele minuten tijd negeerden tal van bestuurders de borden. Ook aan het punt waar de Miksebaan uitkomt op de Sint-Jobesteenweg wordt duidelijk dat heel wat voertuigen de (tijdelijk) verboden richting van de Mieksebaan negeerden of noodgedwongen rechtsomkeer maakten. "We hebben al heel wat controles gedaan en zullen het de komende dagen ook blijven doen", zegt Marc Snels, adjunct-korpschef van de politiezone Brasschaat.





Omrijden

"De borden zijn heel duidelijk. Plaatselijk verkeer is wel toegelaten, maar dat geldt dus enkel voor bewoners van de Sint-Jobsesteenweg, hun bezoekers of eventuele leveranciers. Wie toch naar Brasschaat moet, moet omrijden via de Brechtsebaan of de Elshoutbaan of moet de omleiding volgen via Overbroek."





De voorbije dagen zijn al een flink aantal boetes uitgeschreven. De komende dagen zal de politie controles blijven uitvoeren. "Zeker wanneer volgende week de paasvakantie gedaan is", zegt Marc Snels. "Dan wordt het een pak drukker en zullen de controles worden opgedreven. Automobilisten passen dan dus best op en volgen best de omleiding. Wie het verbodsbord negeert, riskeert een boete tot 360 euro." De werken zullen in totaal drie weken duren verdeeld over twee fasen.