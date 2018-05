Veel schade na zwaar ongeval op Bredabaan 22 mei 2018

02u27 0 Brasschaat Bij een zwaar verkeersongeval in het centrum van Brasschaat op zondagochtend vielen als bij wonder enkel lichtgewonden. Een wagen met vier inzittenden crashte er tegen twee verkeerslichten en een boom.

Een personenwagen met vier inzittenden reed over de Bredabaan. Volgens getuigen zwalpte het voertuig al enige tijd over de weg en ter hoogte van kapperzaak Kreatos liep het volledig fout. De bestuurder week van de weg af en knalde tegen een verkeerslicht.





"Door de klap werd het voertuig naar de andere kant van de weg gekatapulteerd, waar het een ander verkeerslicht raakte en tegen een boom crashte", weet Tina Bruggeman van de lokale politie Brasschaat.





"De vier inzittenden, twee mannen en twee vrouwen, raakten slechts lichtgewond en moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. Een ademtest kon niet onmiddellijk afgenomen worden maar er volgde wel een bloedtest."





Volgens getuigen waren alle vier de inzittenden in dronken toestand, maar dat kon nog niet officieel bevestigd worden. De opkuiswerken duurden extra lang door de vele schade, zowel aan het voertuig als aan de infrastructuur. (BSB)