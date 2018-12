Van minister naar burgemeester, Jan Jambon komt terug thuis: “Maar ik keer de bovenlokale politiek niet de rug toe” Sander Bral

09 december 2018

18u41 0 Brasschaat Jan Jambon (N-VA) keert terug huiswaarts. Na zijn ontslag als Minister van Binnenlandse Zaken zal Jambon de wil van de Brasschaatse kiezer volgen en opnieuw burgemeester worden van zijn thuisgemeente. Bruno Heirman (N-VA) moet wijken en wordt dan toch geen schepen.

Het terugtrekken van N-VA uit de federale regering heeft ook voor Brasschaat gevolgen. Gewezen minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) keert terug naar zijn thuisgemeente en zal vanaf januari de sjerp overnemen van waarnemend burgemeester Philip Cools (N-VA). “In principe zou ik de burgemeesterssjerp nu al moeten aantrekken, maar we gaan ervoor zorgen dat Philip zijn taken als waarnemend burgemeester nog kan verderzetten tot het einde van het jaar. Op die manier hoeven we de komende maand maar één nieuwe eedaflegging tot burgemeester te organiseren.”

“Philip zal vanaf 1 januari eerste schepen worden met als belangrijkste bevoegdheid financiën”, gaat Jambon verder. “Het personeelsbeleid, dat op dit moment in de portefeuille van de waarnemend burgemeester zit, zal wellicht ook bij Philip blijven. Zo kan ik mij als burgemeester ten volste bezig houden met politie, brandweer en veiligheid.”

De bovenlokale politiek de rug toekeren, is iets dat op dit moment niet in mijn hoofd zit, ook niet na het uittreden van onze partij uit de federale regering Jan Jambon

Duidelijke ambities

Financiën komt vanaf januari bij Cools terecht, dat wil zeggen dat Bruno Heirman (N-VA) in januari dan toch geen schepen wordt. “Dat is op voorhand ook zo gecommuniceerd en Bruno heeft daar altijd rekening mee gehouden”, benadrukt Jambon. “In mei - ten laatste - is het opnieuw federale verkiezing en kom ik opnieuw op. Als daarna blijkt dat ik opnieuw minister kan worden, zal er opnieuw een waarnemend burgemeester aangesteld worden. Ik heb mijn ambities daarrond nooit onder stoelen of banken geschoven. Maar zover zijn we nog niet, we moeten eerst afwachten wat de kiezer in Vlaanderen doet binnenkort. Maar de bovenlokale politiek de rug toekeren is iets dat op dit moment niet in mijn hoofd zit, ook niet na het uittreden van onze partij uit de federale regering.”

Jambon droeg al twee jaar de sjerp vooraleer hij vervangen werd door de waarnemend burgemeester. Naast zijn mandaat als burgemeester zal hij ook opnieuw gaan zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Naast het wegvallen van Heirman wijzigt er niks in het toekomstige schepencollege van Brasschaat. Voor N-VA zal Carla Pantens nog steeds aan het roer staan van cultuur en senioren, Goele Fonteyn blijft bij openbare werken, patrimonium en mobiliteit, Karina Hans gaat op sociale zaken zitten en Inez Ven wordt bevoegd over burgerzaken en onderwijs.

N-VA haalde een absolute meerderheid in Brasschaat, maar vormde toch een coalitie met Open Vld, waardoor huidig partner CD&V na tig jaar terug de oppositie in moet. Myriam van Honsté zal als enige niet-N-VA-schepen de liberalen vertegenwoordigen met ruimtelijke ordening, wonen en milieu als belangrijkste taken.