Vader en dochter redden jonge eekhoorn 02 augustus 2018

Bart van Hoof en zijn dochter Jolie hebben gisteren toch een kleine heldendaad verricht. Ze vonden in de tuin van hun woning woensdagmorgen een bewusteloze jonge eekhoorn. "Het beestje bewoog nog, maar was amper 10 centimeter en lag onder een boom", vertellen Bart en Jolie. "Is het uit de boom gevallen of versuft door de hitte van de voorbije dagen? We weten het niet. We hebben het beestje wel meteen naar binnengebracht. Het was echt nog klein. Het was eerst nog versuft, maar na een tijdje begon het toch goed te bewegen." Bart durfde het dier eerst niet goed aanraken. "Ik ben ooit gebeten door een eekhoorn en toen moest ik naar het ziekenhuis voor een inspuiting omdat zo'n beestje blijkbaar flink wat ziektekiemen meedraagt. Maar uiteindelijk hebben we het diertje toch maar eens geaaid (lacht)." Bart en zijn dochter wisten wel niet goed wat ze ermee moesten doen, maar na een post op Facebook werd gesuggereerd om het VOC, het Vogelopvangcentrum, in te schakelen. "Ze stonden hier binnen het half uur. Ze gingen haar goed verzorgen en ons een bericht geven als ze weer in de vrije natuur zou losgelaten worden."