Uitnodiging vereist voor opening Praktijk Noord 07 september 2018

In het artikel over Praktijk Noord in onze krant van gisteren sloop een klein foutje. De officiële opening van deze paramedische praktijk in Brasschaat is vandaag, maar in tegenstelling tot wat we eerder schreven is niet iedereen welkom. Om organisatorische redenen is de openingsreceptie enkel toegankelijk voor mensen met een uitnodiging. (KDC)