Uitgebrande loodsen nog altijd verboden terrein 30 juli 2018

02u29 0 Brasschaat De uitgebrande loodsen van de Koninklijke Aeroclub Brasschaat zijn nog altijd verboden terrein. Verder blijkt dat ook zeven zweefvliegers niet meer vliegvaardig zijn en dat de documenten van de andere zweefvliegers opgebrand zijn.

Twee loodsen op het militaire vliegveld van Brasschaat liepen op 18 juli zware schade op. Na de brand bleken de golfplaten uit asbest te bestaan en dus werd de site afgesloten. Dat is nu nog altijd zo. "Voor onze afdeling van de motorvliegtuigen valt het nog mee", zegt voorzitter Jan Thiers van de Koninklijke Aeroclub Brasschaat, die bestaat uit vzw Motorvliegclub Brasschaat en de Brasschaatse Zweefvliegclub. "Die toestellen zijn gereinigd in de loods en hebben we nadien naar buiten mogen trekken. Ze zijn getest en kunnen nog vliegen."





Voor de zweefvliegers is de ramp groter. "We dachten eerst aan vier zweefvliegers, maar uiteindelijk zullen er waarschijnlijk zeven niet meer kunnen vliegen", weet Thiers. "Dat is driekwart van de vloot en een ramp voor hen, want het is nu hoogseizoen. We hadden ook net nieuwe leden, maar die vertrekken nu natuurlijk weer. Dat kun je hen niet kwalijk nemen. Een aantal toestellen hebben echt wel geleden onder de hitte. Voorlopig worden ze opgeslagen in de aanhangwagens, maar dat is geen permanente oplossing. We zitten ook met het probleem dat de documenten zijn opgebrand. De vliegtuigen worden nu gestald in een kleine loods, de werkplaats en onder een tent. Een aantal staat buiten." (VTT)