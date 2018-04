Uitbater gezocht voor De Hemelhoeve 30 april 2018

De gemeente Brasschaat zoekt een concessionaris voor de vernieuwde Hemelhoeve in het Gemeentepark. Het pand, met conciërgewoning, staat momenteel leeg. De bedoeling is dat de nieuwe concessionaris er een laagdrempelige horecazaak van maakt. Het gebouw maakt deelt uit van het Cultureel Centrum Brasschaat. Het bestaat uit een gelijkvloers, een eerste verdieping en een zolderverdieping. Op het gelijkvloers ligt het restaurant/foyer met bar en glazen terras. De keuken ligt op de eerste verdieping. Aan het gebouw is ook een speelweide en een parking met een twintigtal parkeerplaatsen. Kandidaten kunnen op twee mei een plaatsbezoek brengen. De concessie gaat uiterlijk in op 1 juli 2018 tot 1 juli 2033 en is éénmalig verlengbaar met 15 jaar. (VTT)