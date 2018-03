Twee nieuwe gezichten bij eerste drie op CD&V-lijst 21 maart 2018

02u45 0 Brasschaat Meerderheidspartij CD&V trekt met twee nieuwe gezichten bij de eerste drie plaatsen naar de kiezer. Naast huidig schepen Dirk de Kort worden dat de 27-jarige Shana Claessens en de 62-jarige Bob Geysen.

"We waarderen enorm de inzet van onze 'gevestigde' waarden, maar we willen de kiezer duidelijk maken dat we met een vernieuwde en frisse ploeg naar de kiezer willen", zegt lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Dirk de Kort.





Shana Claessens is de eerste vrouwelijke kandidate op de lijst. Ze wordt beschouwd als een aanstormend politiek talent. Zij is een beloftevol nieuw talent en zet zich volop in voor de jongeren en jonge gezinnen in Brasschaat. Ze is ook parlementair medewerkster van Jef Van den Bergh in het federaal parlement en volgt daar mobiliteitsdossiers op. Bob Geysen is de tweede nieuwkomer op plaats drie. Hij is onder meer voorzitter van voetbalclub SVB Driehoek en een bekende naam in Brasschaat. Hij wil zich vanuit die achtergrond sterk inzetten voor de sport en het verenigingsleven. (VTT)