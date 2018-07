Twee huizen onbewoonbaar na brand 04 juli 2018

02u49 0

Om een nog onbekende reden brak er gistermiddag rond half vier brand uit in een halfopen bebouwing op de Fortsebaan in Brasschaat. "Toen de brandweer arriveerde, sloegen er al vlammen uit het dak van de woning", klinkt het bij de lokale politiezone Brasschaat. "Een dame en haar hond waren nog thuis tijdens het incident, maar konden de woning veilig en op eigen houtje verlaten." Het belangrijkste doel van de brandweer was om de aanpalende woning te vrijwaren van schade maar dat is niet gelukt. Die woning is onbewoonbaar verklaard door water- en rookschade. Het dak van het huis waar de brand ontstond, is uitgebrand en bij gevolg is ook die woning onbewoonbaar verklaard. (BSB)